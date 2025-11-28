Η Ερμιονίδα στο έλεος της κακοκαιρίας “Adel” – Αίτημα να τεθεί σε έκτακτη ανάγκη

Η σφοδρή κακοκαιρία “Adel” έπληξε την Ερμιονίδα με πρωτοφανή ένταση, προκαλώντας κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, πλημμύρες, αποκλεισμούς δρόμων και τεράστιες ζημιές σε καλλιέργειες.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος, μέσα σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν 110 χιλιοστά βροχής, όταν το ετήσιο σύνολο για την περιοχή φτάνει τα 350. «Το 1/3 περίπου της ετήσιας βροχής έπεσε μέσα σε μία νύχτα».

Διαβάστε περισσότερα για τα ακραία φαινόμενα που καταγράφηκαν στην Ερμιονίδα, από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής.