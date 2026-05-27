Ελλάδα Σέρρες Πνιγμοί Local News

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός ανασύρθηκε 10χρονος από αρδευτικό κανάλι

Το ανήλικο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φράνκα Παναγιωτοπούλου

Σοκ και ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε χωριό των Σερρών, το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου η είδηση ότι ένα παιδάκι μόλις 10 ετών πνίγηκε σε αρδευτικό κανάλι.

Όπως μεταδίδει το thestival, το τραγικό περιστατικό έγινε κοντά στον οικισμό της Ηράκλειας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδί έπεσε στο νερό.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο πριν τις 12:00 για το συμβάν με στελέχη να σπεύδουν στο σημείο. Μετά από μεγάλη επιχείρηση, ανέσυραν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Το ανήλικο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

