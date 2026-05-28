Τραγωδία στις Σέρρες: Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό ο θάνατος του 10χρονου - Στον εισαγγελέα η μητέρα

Από ηλεκτροπληξία και πνιγμό έχασε τη ζωή του το 10χρονο αγόρι στις Σέρρες, το οποίο ανασύρθηκε νεκρό το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5) από αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Ηράκλεια στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lionnews.gr, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού, δείχνει ηλεκτροπληξία με επακόλουθο πνιγμό, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών η 28χρονη μητέρα του αγοριού, καθώς και μια 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας, που συνελήφθησαν χθες μετά την τραγωδία.

Η μητέρα αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η 43χρονη συνελήφθη για ρευματοκλοπή, καθώς φέρεται να είχε περάσει καλώδιο μέσα από το νερό του καναλιού.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του παιδιού ζει σε οικισμό Ρομά δίπλα στο κανάλι. Όταν κάποια στιγμή χθες Τετάρτη, η μητέρα του αντιλήφθηκε ότι το αγοράκι λείπει αρκετή ώρα, άρχισε να το ψάχνει και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 10χρονο λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κανάλι και το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Ξέραμε ότι περνούσαν καλώδια από το νερό»

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της οικογένειας, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις, με την τοπική κοινωνία να παραμένει βυθισμένη στο πένθος.

Η θεία του ανήλικου παιδιού τόνισε πως κανείς δεν περίμενε αυτή τη δραματική εξέλιξη. Όπως είπε, η ίδια δεν επέτρεπε στα δικά της παιδιά να πλησιάζουν το συγκεκριμένο σημείο, καθώς ήταν γνωστό ότι κάτοικοι της περιοχής περνούσαν παράνομα καλώδια για να υδροδοτήσουν ή να ηλεκτροδοτήσουν τα σπίτια τους.

Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε από το παιδί της για το τραγικό συμβάν και έσπευσε να ειδοποιήσει τη μητέρα του 10χρονου και τις Αρχές, αντικρίζοντας τελικά το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.