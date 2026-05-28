Σοβαρό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: ΙΧ «καρφώθηκε» σε κολόνα - Χαροπαλεύει ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5) στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» σε κολόνα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του τροχαίου, ενώ εξετάζεται αν προηγήθηκε απώλεια ελέγχου του οχήματος ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα του οδηγού.