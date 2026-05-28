Ελλάδα Τροχαίο ΕΚΑΒ Αστυνομία

Σοβαρό τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: ΙΧ «καρφώθηκε» σε κολόνα - Χαροπαλεύει ο οδηγός

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 14:34

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5) στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» σε κολόνα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αμέσως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του τροχαίου, ενώ εξετάζεται αν προηγήθηκε απώλεια ελέγχου του οχήματος ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα του οδηγού.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο ΕΚΑΒ Αστυνομία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader