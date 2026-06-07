Φωτιά τώρα σε Φθιώτιδα και Φάρσαλα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά είναι σε εξέλιξη σήμερα Κυριακή (7/6) σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Στην κατάσβεση βοηθούν και υδροφόρες της ΟΤΑ.

Πύρινο μέτωπο και στα Φάρσαλα

Παράλληλα, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) και στην περιοχή Καλλιθέα, στα Φάρσαλα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 9 οχήματα, ενώ τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ έχουν διατεθεί εννέα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με στόχο τον περιορισμό και την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.