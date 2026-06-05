Φωτιά στο άλσος Βεΐκου: Αθώος ο μελισσοκόμος, «Όταν πήγα, είχε ήδη φωτιά - Έχω ξεφτιλιστεί δημοσίως»

Αθώος κηρύχθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο μελισσοκόμος που κατηγορήθηκε για τον εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου.



Σύμφωνη ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, ενώ ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδόθηκαν.

«Έφτασα μετά την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά», τόνισε στην κατάθεσή του.

«Όταν πήγα υπήρχε ήδη φωτιά. Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική γιατί το δικό μου δεν είχε σήμα. Είδα τις φωτιές να πηγαίνουν και προς τις δύο μεριές, η φωτιά εξελισσόταν. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο άνδρας που κατηγορήθηκε για τη φωτιά εξέφρασε πικρία και αγανάκτηση: «Έχω ξεφτιλιστεί δημοσίως, έχουν βγάλει τη φωτογραφία μου στο ίντερνετ, με κυνηγάνε οι άλλοι μελισσοκόμοι».