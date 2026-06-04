Άλσος Βεΐκου: Βίντεο καταγράφει μελισσοκόμο στον χώρο της φωτιάς - Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται

Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με την φωτιά που εκδηλώθηκε το νωρίς μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεΐκου, κοντά στα όρια με τη Φιλοθέη, καθώς βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει ένα άτομο που φέρεται να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μελισσοκόμους που βρίσκονταν στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια εργασιών καπνίσματος κυψελών.



Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρα ή άλλη πηγή θερμότητας που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ καθοριστικό ρόλο στον άμεσο περιορισμό της έπαιξε η ταχεία κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σε συνδυασμό με τη χρήση drones που παρείχαν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος.

INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στο οπτικό υλικό που παρουσιάζει το ΕΡΤnews διακρίνεται ένας 46χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το περιστατικό της φωτιάς. Ο άνδρας καταγράφεται να αποχωρεί από το σημείο, τη στιγμή που οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν ήδη θέσει υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Παράλληλα, drone της Πυροσβεστικής κατέγραψε από αέρος τα πρώτα στάδια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, μεταδίδοντας ζωντανά εικόνα στο Επιχειρησιακό Κέντρο στο Μαρούσι. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας επέτρεψε την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης και την ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων, συμβάλλοντας στην αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση.

Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης των κυψελών

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται ακριβώς πίσω από τις κυψέλες, από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση της φωτιάς σε μικρό τμήμα του λόφου. Οι μελισσοκόμοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, αποχώρησαν από την περιοχή μόλις αντιλήφθηκαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο εντόπισε το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς δίπλα στις κυψέλες και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσής της.



Από τον αριθμό μητρώου που έφεραν οι κυψέλες, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη τους, κάτοικο Ανατολικής Αττικής, ο οποίος αναζητείται προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του δεν απέδωσαν, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα και δύο ελικόπτερα ενώ συνέδραμαν και εθελοντές.