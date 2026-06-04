Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική

Από μελίσσια η φωτιά που ξέσπασε στη Φιλοθέη - Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

Στο σημείο εντοπίστηκαν κυψέλες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μελίσσια.

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Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Στην αναζήτηση μελισσοκόμων που βρίσκονταν στην περιοχή έχουν στραφεί οι Αρχές μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο άλσος του λόφου Φιλοθέης στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκαν κυψέλες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να συνδέεται με εργασίες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μελίσσια. Οι μελισσοκόμοι φέρεται να αποχώρησαν από την περιοχή όταν η φωτιά άρχισε να επεκτείνεται και πλέον αναζητούνται.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς οι φλόγες εκδηλώθηκαν εντός του άλσους και σε μικρή απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων είχε συνεχή εικόνα της κατάστασης μέσω drone, γεγονός που συνέβαλε στον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο.

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Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο πριν απειλήσει κατοικίες.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

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