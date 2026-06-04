Φωτιά στις παλιές φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν ξέσπασε φωτιά σε χώρο των παλιών φοιτητικών εστιών, δίπλα από το κοιμητήριο της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε παλιό διαμέρισμα των εγκαταλελειμμένων και ακατοίκητων πλέον εστιών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση κατάσβεσης προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην πλήρη κατάσβεση τυχόν εστιών που παρέμεναν ενεργές.