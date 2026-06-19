Ποινή σε εργάτη για την πυρκαγιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

Φυλάκιση 2 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, στον έναν από τους τρεις κατηγορούμενους για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της 9ης Ιουνίου, στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Ένοχος για εμπρησμό εξ αμελείας κρίθηκε ένας εργάτης, ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες τροχού κοπής που χρησιμοποιούσε, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Το δικαστήριο αθώωσε τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον τοπογράφο μηχανικό και τον βοηθό του επειδή δεν είχαν σχέση με την έναρξη της πυρκαγιάς και πραγματοποιούσαν εργασίες σε άλλο σημείο,, κάνοντας μετρήσεις και χαράσσοντας τη διαδρομή, σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο. Ανάλογη ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι η πρόκληση της φωτιάς είχε να κάνει με μια περιστασιακή εργασία ενώ στην έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναγραφόταν ότι «ο κίνδυνος ήταν στο επίπεδο 1 καθώς επικρατούσε άπνοια». Οι τρεις συγκατηγορούμενοι έκαναν προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ρίχνοντας νερό στα χώματα, πριν την έλευση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δύο εργάτες και ο τοπογράφος μηχανικός πραγματοποιούσαν εργασίες διάνοιξης δρόμου προς το υπό κατασκευή Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες τροχού κοπής και επεκτάθηκε άμεσα σε παρακείμενη δασική έκταση. Κάηκαν περίπου 22 στρέμματα χαμηλής βλάστησης ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα στον τόπο του συμβάντος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πυροσβεστικά οχήματα με συνολικά 56 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στις συλλήψεις των τριών φερόμενων ως υπαιτίων πρόκλησης της φωτιάς, από αμέλεια, στην παραπάνω δασική έκταση που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Φιλύρου και Πεύκων Θεσσαλονίκης.