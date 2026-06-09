Φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης: Στο αυτόφωρο τρία άτομα

Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση μεταξύ Πεύκων και Φιλύρου.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να ευθύνονται από αμέλεια για την εκδήλωση της πυρκαγιάς και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Παράλληλα, σε έναν από τους δύο ημεδαπούς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.



Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών.



Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν στην περιοχή για τον περιορισμό του μετώπου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ