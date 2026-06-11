Φωτιά τώρα στη νησίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι - Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στη μάχη κατάσβεσης συνδράμουν επίσης 15 πυροσβέστες και 4 οχήματα.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (11/6) σε χαμηλή βλάστηση στη νησίδα Τουλίδα του δήμου Ιεράς Πόλης στο Μεσολόγγι, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, στη μάχη κατάσβεσης της πυρκαγιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 1 πυροσβεστικό πλοιάριο.