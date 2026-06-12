Φωτιά τώρα στην Πλάκα Λαυρεωτικής - Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Φωτιά σε δασική περιοχή στην Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (12/6) προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ υπάρχουν συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση είναι μεγάλη λόγω του δύσβατου σημείου που ξεκίνησε η πυρκαγιά ωστόσο η αρχική της έκταση δεν προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση. Σημειώνεται, μάλιστα, πως δεν απειλούνται σπίτια.