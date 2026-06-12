Φωτιά τώρα στην Πλάκα Λαυρεωτικής - Επιχειρούν 2 ελικόπτερα
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν, επιπλέον, 62 πυροσβέστες, εθελοντές και 20 οχήματα.
Φωτιά σε δασική περιοχή στην Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (12/6) προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ υπάρχουν συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση είναι μεγάλη λόγω του δύσβατου σημείου που ξεκίνησε η πυρκαγιά ωστόσο η αρχική της έκταση δεν προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση. Σημειώνεται, μάλιστα, πως δεν απειλούνται σπίτια.