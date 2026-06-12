Breaking news icon BREAKING
NEWS

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Αττική

Φωτιά τώρα στην Πλάκα Λαυρεωτικής - Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν, επιπλέον, 62 πυροσβέστες, εθελοντές και 20 οχήματα.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Φωτιά σε δασική περιοχή στην Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (12/6) προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ υπάρχουν συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση είναι μεγάλη λόγω του δύσβατου σημείου που ξεκίνησε η πυρκαγιά ωστόσο η αρχική της έκταση δεν προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση. Σημειώνεται, μάλιστα, πως δεν απειλούνται σπίτια.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Αττική

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader