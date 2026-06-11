Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, δεν κινδύνευσαν κατοικίες

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Οριοθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Θεοσκέπαστη, στην Κερατέα Αττικής, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή της σε μια περίοδο που ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο.

Συνεχής εικόνα από drone

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone, το οποίο παρείχε σε πραγματικό χρόνο εικόνα από οπτική και θερμική κάμερα.

Η συνεχής επιτήρηση από αέρος επέτρεψε τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων που επιχειρούσαν στο πεδίο, συμβάλλοντας στον γρήγορο περιορισμό της φωτιάς.

Δεν απειλήθηκαν κατοικίες

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη που παρουσίασε το περιστατικό στα πρώτα του στάδια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ούτε κρίσιμες υποδομές της περιοχής.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.