Φωτιά τώρα στην Κερατέα - Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, σηκώθηκαν ελικόπτερα
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Κερατέα το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026 στην Κερατέα, όπου αυτή την ώρα επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγιάς Θεοσκέπαστης και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα.