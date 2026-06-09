Σε πλήρη έλεγχο η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης - Εναέρια μέσα απέτρεψαν την εξάπλωση

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στην περιοχή των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στη μάχη συμμετείχαν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

statusfm.gr

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Μήνυμα από το 112

Λίγη ώρα μετά τις 16:00, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για «δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης», με το οποίο οι Αρχές τους καλούσαν να παραμείνουν «σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».