Εμπρησμοί στο Ρίο: Τι «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τις επιθέσεις σε αμάξια και μηχανές

Σε υπόθεση που φαίνεται να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο της νύχτας εστιάζουν οι Αρχές, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/6) σε περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά φέρονται να έβαλαν φωτιά σε δύο ΙΧ και ένα δίκυκλο που ήταν σταθμευμένα σε αυλή κατοικίας. Τα οχήματα ανήκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε άτομα που είχαν εμπλακεί πρόσφατα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην περιοχή του Σουλίου στην Πάτρα.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο της επίθεσης και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν βήμα-βήμα τις κινήσεις των δραστών, προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τα μέχρι στιγμής στοιχεία ενισχύουν το σενάριο ότι πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο μιας υπό εξέλιξη βεντέτας μεταξύ ομάδων με ποινικό παρελθόν και εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα και στο δίκυκλο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί περαιτέρω.

Η Πυροσβεστική διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο οργανωμένης εμπρηστικής ενέργειας.