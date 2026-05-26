Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, μετά από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Αργολίδας και της Αττικής.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών κινητοποιήθηκαν άμεσα ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου, καθώς και αξιωματικοί της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Πυρκαγιά στην Αργολίδα

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 26 Μαΐου 2026, στις 13:26, στην περιοχή Ξεώστης του Δήμου Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ημεδαπός προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια, κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε οικοπεδικό χώρο με ξηρά χόρτα, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα.

Για το περιστατικό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.406,25 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πυρκαγιά στην Αττική

Η δεύτερη πυρκαγιά σημειώθηκε περίπου στις 10:15, στην περιοχή Περιγιάλι, στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατέας, ανάμεσα σε κατοικίες.

Όπως προέκυψε, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια, έπειτα από απόρριψη υπολειμμάτων καπνίσματος σε απορρίμματα και ξηρά χόρτα.

Από την πυρκαγιά κάηκε περίπου ένα στρέμμα ξηρής βλάστησης σε οικόπεδα, καθώς και ένα τροχόσπιτο.

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση των δύο πυρκαγιών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 26 Μαΐου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις.

Από αυτές, οι 51 περιπτώσεις (89,5%) αφορούσαν εμπρησμό από αμέλεια, ενώ οι έξι (10,5%) σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η πρόληψη των πυρκαγιών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη συμπεριφορά, με την Πυροσβεστική να τονίζει ότι καμία αμελής πράξη δεν μένει χωρίς έλεγχο και συνέπειες.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών.