Νέα επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο: Εντοπίστηκε τραυματισμένη τουρίστρια
Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος και στη διάσωση της πεζοπόρου συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στον Όλυμπο, μια μόλις ημέρα μετά τον εντοπισμό της σορού του άτυχου 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, αυτή τη φορά για τουρίστρια η οποία είχε τραυματιστεί.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πεζοπόρος εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο, στο μονοπάτι Ε4, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη θέση «Πριόνια», όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
