Νέα επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο: Εντοπίστηκε τραυματισμένη τουρίστρια

Νέα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στον Όλυμπο, μια μόλις ημέρα μετά τον εντοπισμό της σορού του άτυχου 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, αυτή τη φορά για τουρίστρια η οποία είχε τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πεζοπόρος εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο, στο μονοπάτι Ε4, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη θέση «Πριόνια», όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος και στη διάσωση της πεζοπόρου συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.