Επιτυχημένη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για Τσέχο τραυματία

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας διακομίστηκε 59χρονος Τσέχος μετά την επιτυχημένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την απομάκρυνσή του από καταφύγιο όπου βρισκόταν τραυματισμένος.



Κατά τις μεσημβρινές ώρες της 6ης Ιουνίου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για την μεταφορά τραυματισμένου αλλοδαπού από το Καταφύγιο Κάκκαλος.

#Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου αλλοδαπού με ελικόπτερο του ΠΣ, από το καταφύγιο Κάκκαλος στην 24η Ταξιαρχία Λιτοχώρου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός κατά τη διάρκεια πεζοπορίας είχε τραυματιστεί μετά από πτώση, στη θέση Λούκι του Μύτικα. Αρχικά μεταφέρθηκε από υπαλλήλους του καταφυγίου στο Καταφύγιο Κάκκαλος.



Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Π.Σ. το οποίο ξεκίνησε απο Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, στη συνέχεια μετέβη στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρέλαβε ομάδα τεσσάρων πυροσβεστών από την Π.Υ. Λιτοχώρου και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του Καταφυγίου Κάκκαλος, στον Όλυμπο, απο όπου παρέλαβε τον τραυματία.



Στη συνέχεια, τον μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο Γ.Ν. Λάρισας.