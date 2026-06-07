Ραντεβού στην Αριστοτέλους: Η Θεσσαλονίκη χορεύει ζεϊμπέκικο για να μπει στο βιβλίο Γκίνες

Η πλατεία Αριστοτέλους αναμένεται να γεμίσει με εκατοντάδες χορευτές την Κυριακή 14 Ιουνίου, σε μια προσπάθεια κατάρριψης του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας θα δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, με τους διοργανωτές να στοχεύουν σε περισσότερους από 750 συμμετέχοντες.

Στόχος είναι να καταρριφθεί το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κατέχει η Κύπρος.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Alzheimer Ελλάς και στο Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ), συνδυάζοντας τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά.

«Ο χορός ενώνει τους ανθρώπους»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπεύθυνος σχολής χορού, Θέμης Παραστατίδης, τόνισε πως η προσπάθεια δεν αφορά μόνο την κατάρριψη ενός ρεκόρ.

«Σκοπός είναι να φτάσουμε πάνω από 750 άτομα και να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ. Παράλληλα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο χορός ενώνει και να παρακινήσουμε τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας, να ασχοληθεί με τον χορό, καθώς βοηθά στη μνήμη, στην άνοια και σε πολλά ακόμη ζητήματα», ανέφερε.