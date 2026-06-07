Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο εργαζόμενος καθαριότητας που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο

Θλίψη έχει προκαλέσει στον Δήμο Θεσσαλονίκης η απώλεια του 59χρονου συμβασιούχου εργαζόμενου στην καθαριότητα, Θόδωρου Καρακόττα.

Νοσηλευόταν για περίπου 15 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπανικολάου, έπειτα από έμφραγμα που υπέστη κατά τη διάρκεια της εργασίας του, χωρίς να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Κώστας Φουντούκης, με δημόσια ανάρτησή του, εκφράζοντας τη θλίψη των συναδέλφων του στη νυχτερινή βάρδια καθαριότητας.

Στο πλευρό της οικογένειας του 59χρονου βρισκόταν όλο αυτό το διάστημα και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Λάζαρος Ζαχαριάδης, παρακολουθώντας την πορεία της υγείας του.

Η πράξη που είχε συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη

Ο Θόδωρος Καρακόττας είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό για την άμεση και καθοριστική επέμβασή του, όταν μαζί με συνάδελφό του είχε σώσει έναν άστεγο άνδρα, υπήκοο Ρουμανίας.

Ο άστεγος είχε εγκλωβιστεί σε κάδο ανακύκλωσης και βρέθηκε στο εσωτερικό απορριμματοφόρου κατά τη διαδικασία αποκομιδής, με τους εργαζόμενους να αντιδρούν άμεσα και να αποτρέπουν τα χειρότερα.

Σε παλαιότερη περιγραφή του για το περιστατικό, ο ίδιος είχε αναφέρει:

«Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια… ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στο σημείο που μπορούσε να σταματήσει», περιγράφοντας τη δραματική στιγμή της διάσωσης.