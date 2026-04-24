«Είδαμε ένα χέρι στα σκουπίδια»: Τι λένε οι υπάλληλοι που έσωσαν τον άστεγο στη Θεσσαλονίκη

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν άστεγος άνδρας εντοπίστηκε μέσα στη χοάνη απορριμματοφόρου. Όπως περιέγραψαν οι δύο εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας και ενώ εκτελούσαν δρομολόγιο επί της Λεωφόρου Νίκης, προχώρησαν στην αποκομιδή κάδου όταν αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Τη στιγμή που ο κάδος άδειαζε στη χοάνη του απορριμματοφόρου, εντόπισαν έναν άνδρα μέσα στα σκουπίδια. Οι εργαζόμενοι σταμάτησαν αμέσως τη λειτουργία της πρέσας, αποτρέποντας τα χειρότερα. Όπως ανέφεραν, ο άνδρας φώναξε, ενώ η διαδικασία διακόπηκε εγκαίρως.

«Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια»

«Ήταν σοκαριστικό, είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Καρακώτας, περιγράφοντας πως ο ίδιος και ο συνάδελφός του αντέδρασαν άμεσα.

Στο σημείο κλήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τον 46χρονο να μεταφέρεται σε νοσοκομείο της πόλης, φέροντας κατάγματα στο πόδι.

Οι δύο εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος τους ευχαρίστησε δημόσια για την άμεση αντίδρασή τους, επισημαίνοντας ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ