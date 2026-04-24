Θεσσαλονίκη: Ανακαίνιση σε 3 κλινικές του ΑΧΕΠΑ – Απέκτησαν νέο εξοπλισμό

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και οι ανακαινισμένοι χώροι σε τρεις κλινικές του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, μετά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, προερχόμενοι από διοικητικά και περιβαλλοντικά πρόστιμα. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, την Α’ Καρδιολογική και τη Γ’ Χειρουργική Κλινική, όπου ενισχύθηκαν τόσο οι ιατρικές υποδομές όσο και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός, βελτιώνοντας αισθητά τις συνθήκες νοσηλείας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

