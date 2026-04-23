Θεσσαλονίκη: Πουλούσε χωρίς άδεια συστήματα συναγερμού – Με logo της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 21-04-2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως, 58χρονος ημεδαπός, καθώς κατελήφθη εντός καταστήματος πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού ιδιοκτησίας του, να προβαίνει στη διάθεση προς πώληση και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού άνευ της προβλεπόμενης από το Νόμο άδειας λειτουργίας εταιρείας Ι.Ε.Π.Υ.Α. αλλά και προσωπικής άδειας εργασίας.

