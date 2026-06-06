Στον ρυθμό των Hells Angels η Ηγουμενίτσα - Συγκέντρωση χιλιάδων μοτοσικλετιστών από όλο τον κόσμο

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα η διεθνής συνάντηση των Hells Angels, με το Δρέπανο να έχει μετατραπεί στο επίκεντρο της διοργάνωσης, φιλοξενώντας εκατοντάδες μοτοσικλετιστές που έχουν φτάσει από διάφορες χώρες.

Οι αφίξεις συνεχίζονται τόσο μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας όσο και οδικώς, με ομάδες μοτοσικλετιστών να καταφθάνουν διαρκώς στην πόλη και να κατευθύνονται προς τον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, η προσέλευση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Η Ηγουμενίτσα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες μοτοσικλετιστικές συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, σύμφωνα με το thespro.gr.

Η παρουσία των επισκεπτών έχει αυξήσει σημαντικά την κίνηση στο λιμάνι, στους οδικούς άξονες πρόσβασης και στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου.

Όσοι κινούνται στην παραλιακή ζώνη της πόλης μπορούν να δουν δεκάδες μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, αρκετές από τις οποίες ξεχωρίζουν για τη σπανιότητα και την ιδιαίτερη αισθητική τους. Οι ιδιοκτήτες τους απολαμβάνουν τον καφέ ή το πρωινό τους στα καταστήματα της περιοχής, πριν ξεκινήσουν τις εξορμήσεις τους προς παραλίες και αξιοθέατα της Θεσπρωτίας.

Σε ετοιμότητα οι Αρχές

Οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και τη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφορίας, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη μιας συνάντησης που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σε πανελλαδικό επίπεδο.