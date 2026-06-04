Απόβαση των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα - Χιλιάδες μηχανές στη διεθνή συνάντηση

Σε τροχιά μιας από τις μεγαλύτερες μοτοσικλετιστικές συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή εισέρχεται η Ηγουμενίτσα, καθώς χιλιάδες μοτοσικλετιστές καταφθάνουν από σήμερα, Πέμπτη (4/6) ενόψει της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Δρέπανο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thespro.gr, οι αφίξεις πραγματοποιούνται τόσο μέσω του λιμανιού όσο και οδικώς, με την κίνηση να αυξάνεται αισθητά στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοργάνωσης, η κορύφωση της προσέλευσης αναμένεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής, οπότε και θα δοθεί η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου δεκάδες μοτοσικλετιστές αποβιβάστηκαν από πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Ιταλία. Οι αναβάτες εξήλθαν οργανωμένα από τον λιμενικό χώρο και κατευθύνθηκαν προς τα σημεία διαμονής τους, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πολυήμερου κύματος αφίξεων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ "HELLS ANGELS" ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΦΩΤΟ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/EUROKINISSI)

Αυξημένη κίνηση και πληρότητες

Η αυξημένη προσέλευση έχει ήδη επηρεάσει θετικά την τοπική αγορά, με ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης να καταγράφουν αυξημένη ζήτηση. Η παρουσία εκατοντάδων μοτοσικλετιστών προσδίδει ιδιαίτερη ζωντάνια στην περιοχή, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον επισκεπτών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Δρέπανο αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο της διοργάνωσης, φιλοξενώντας τις κύριες δραστηριότητες και συναντήσεις των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ "HELLS ANGELS" ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λαμβάνοντας μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και τη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, στους οδικούς άξονες πρόσβασης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δρεπάνου, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί ο μεγαλύτερος όγκος των επισκεπτών.