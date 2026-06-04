Ηγουμενίτσα: Σε επιφυλακή οι Αρχές για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels στο Δρέπανο

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, καθώς από αύριο ξεκινά η διεθνής συνάντηση της λέσχης μοτοσικλετιστών «Hells Angels» στο Δρέπανο.

Η εκδήλωση αναμένεται να διαρκέσει έως και τις 7 Ιουνίου, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 4.000 άτομα από το εξωτερικό και την Ελλάδα.

Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, τα μέλη της λέσχης θα πραγματοποιήσουν κάμπινγκ στο Δρέπανο, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις τοπικές και αστυνομικές αρχές.

Οι «Hells Angels» έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και εκβιασμών, ενώ περιστατικά βίας έχουν καταγραφεί και στην Ελλάδα.

Το 2015, μετά από καυγά στην Ηγουμενίτσα, μέλη της λέσχης είχαν εμπλακεί σε θανατηφόρο ξυλοδαρμό, ενώ το 2014 η λέσχη τους στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Παρότι τα μέλη τους στην Ελλάδα δεν θεωρούνται εξίσου σκληρά από τις Αρχές, εκτιμάται ότι στην περιοχή θα βρεθούν και άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Για τον λόγο αυτό έχουν καταρτιστεί ειδικά σχέδια για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ηγουμενίτσας.