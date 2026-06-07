Φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή - 4 οχήματα καμένα
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο γκαράζ στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή, όταν οδηγός προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα το όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες.
Ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει εγκαίρως τόσο από το όχημα όσο και από το γκαράζ, ωστόσο η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο χώρο βρίσκονταν τουλάχιστον 10 οχήματα.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση.
Μέχρι στιγμής έχουν καεί τέσσερα οχήματα, εκ των οποίων τα τρία ολοσχερώς, ενώ η κυκλοφορία στην οδό έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.