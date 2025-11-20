Ναύπλιο: Όλες οι επετειακές εκδηλώσεις για την Άλωση του Παλαμηδίου

Ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων για τα 203 χρόνια από την Άλωση του Παλαμηδίου και την Απελευθέρωση της πόλης του Ναυπλίου. Μεταξύ άλλων θα γίνει παραλαβή από το Δημαρχείο της πόλης και μεταφορά στο Φρούριο της Προσωπογραφίας του πορθητή Στάικου Σταϊκόπουλου.

