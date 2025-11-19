Εικόνες ντροπής στην Επίδαυρο: Διεθνής διασυρμός με «διψασμένους» τουρίστες «σε αναμονή» και εγκατάλειψη

Σε καθεστώς πρωτοφανούς απαξίωσης εξακολουθεί να λειτουργεί ένας από τους εμβληματικότερους αρχαιολογικούς χώρους της υφηλίου. Σαράντα και πλέον ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης για τις υπηρεσίες εστίασης στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η ελληνική πολιτεία επιδεικνύει ανεπίτρεπτα αργά αντανακλαστικά, αφήνοντας χιλιάδες επισκέπτες εκτεθειμένους σε συνθήκες που δεν συνάδουν με σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Παρά τις έγκαιρες επισημάνσεις του «anagnostis.org» ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, η κατάσταση αντί να εξομαλυνθεί, παγιώνεται, συνθέτοντας ένα σκηνικό διοικητικής ανεπάρκειας που εκθέτει τη χώρα διεθνώς.

