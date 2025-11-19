Ναύπλιο: Πού θα γίνει το νέο καταδυτικό πάρκο;

Το υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την ενίσχυση οκτώ επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή μοναδικών υποβρύχιων αξιοθέατων.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το Ελεύθερο Τεχνητό Υποβρύχιο Αξιοθέατο στον Δήμο Ναυπλιέων, το οποίο θα προσελκύσει λάτρεις της κατάδυσης και της θαλάσσιας περιπέτειας.

