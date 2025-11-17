Ο anagnostis.org στο νευραλγικό Κέντρο Κρίσεων της ΕΕ – Το ERCC και η Πολιτική Προστασία

Η πόρτα κλείνει πίσω σου και ξαφνικά βρίσκεσαι σε έναν χώρο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Είναι αθόρυβος, αλλά φορτισμένος. Ήρεμος, αλλά έτοιμος να αναταραχθεί μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το Emergency Response Coordination Centre (ERCC), εκεί όπου η Ευρώπη συντονίζει τη δράση της όταν οι κρίσεις χτυπούν.

Ο anagnostis.org βρέθηκε εκεί όπου το χάος μετατρέπεται σε στρατηγική: στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC). Εδώ, στην καρδιά των Βρυξελλών, όπου οι οθόνες δεν σβήνουν ποτέ. Το ERCC δεν είναι απλώς ένα γραφείο, είναι το «War Room» της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το νευραλγικό κέντρο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ που λειτουργεί ασταμάτητα: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

