Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Ρεκόρ εγγραφών στην Αργολίδα

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή των πολιτών της Αργολίδας στη διαδικασία εγγραφών και ανανεώσεων μελών της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 3.512 πολίτες της Αργολίδας προχώρησαν σε εγγραφή ή ανανέωση, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ. Η συμμετοχή αυτή μεταφράζεται σε περίπου 45.000 ευρώ έσοδα, ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική βάση της εσωκομματικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα για τις αυξημένες εγγραφές μελών της Νέας Δημοκρατίας, και πώς αποτυπώνονται στους τέσσερις δήμους του νομού Αργολίδας.

