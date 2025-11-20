Σήμα κινδύνου για το Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Τριάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου κατά την τακτική δια ζώσης συνεδρίαση έλαβε την απόφαση κατόπιν συζήτησης θέματος που ετέθη από την παράταξη «Ναυπλία Ενωμένη» και εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, εκφράζοντας την πλήρη δυσαρέσκειά του για τη μη λειτουργία του περιφερειακού ιατρείου στην Αγία Τριάδα και την επιτακτική ανάγκη για άμεση επισκευή του υπάρχοντος κτιρίου του οποίου η σημερινή χρήση κρίνεται απαγορευτική λόγω επικινδυνότητας.

Με το ψήφισμα, ο δήμος εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για τη μη λειτουργία του ιατρείου, το οποίο από το 2009 αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας της Αργολίδας, εξυπηρετώντας περίπου 6.000 ασθενείς ετησίως και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων του Νομού.

