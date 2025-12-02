Το Δημαρχείο Ναυπλίου “ντύθηκε” Χριστουγεννιάτικα – Ένας φιόγκος που μαγνητίζει τα βλέμματα

Το Ναύπλιο μπήκε και επίσημα στο πνεύμα των Χριστουγέννων, καθώς το Δημαρχείο Ναυπλίου στολίστηκε το πρωί της Τρίτης με έναν εντυπωσιακό κόκκινο φιόγκο που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών. Ο μεγάλος φιόγκος που κοσμεί την πρόσοψη του κτιρίου προσδίδει μια λαμπερή, γιορτινή εικόνα στο ιστορικό Δημαρχείο, δημιουργώντας μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Ο στολισμός αυτός συμβολίζει την έναρξη της εορταστικής περιόδου στο Ναύπλιο, που και φέτος ετοιμάζεται να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες.

