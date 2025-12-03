Αργολίδα σε κρίση: Καμπανάκι αγωνίας από τον Σύλλογο Γεωπόνων για καταστροφές και κατάρρευση τιμών

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τον πρωτογενή τομέα, ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Αργολίδας & Όμορων Νομών εξέδωσε ανακοίνωση - κόκκινο συναγερμό για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα αυξάνονται ως αποτέλεσμα των συσσωρευμένων προβλημάτων.



Η Αργολίδα, μια από τις πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Χιλιάδες καλλιεργητές κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισόδημα, ενώ η τοπική οικονομία απειλείται από απώλειες που ήδη μετρούνται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για την κατάρρευση των εξαγωγών και την πτώση των τιμών, που επικαλείται ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Αργολίδας.