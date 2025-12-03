Αργολίδα σε κρίση: Καμπανάκι αγωνίας από τον Σύλλογο Γεωπόνων για καταστροφές και κατάρρευση τιμών
Χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά χωρίς εισόδημα, μειωμένες εξαγωγές, πλήγμα στην παραγωγή και σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση του νερού.
Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τον πρωτογενή τομέα, ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Αργολίδας & Όμορων Νομών εξέδωσε ανακοίνωση - κόκκινο συναγερμό για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα αυξάνονται ως αποτέλεσμα των συσσωρευμένων προβλημάτων.
Η Αργολίδα, μια από τις πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Χιλιάδες καλλιεργητές κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισόδημα, ενώ η τοπική οικονομία απειλείται από απώλειες που ήδη μετρούνται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
