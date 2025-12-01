Ναύπλιο: Μια πόλη λουσμένη στο φως – Ο στολισμός που μαγεύει με την πρώτη ματιά

Το Ναύπλιο υποδέχεται φέτος τα Χριστούγεννα με λάμψη, αισιοδοξία και εικόνες που φέρνουν από τώρα το εορταστικό κλίμα. Οι φωτογραφίες του Δημήτρη Μπέκα καταγράφουν με αμεσότητα και συναίσθημα τη γιορτινή ανάσα της πόλης, από την πρώτη στιγμή που άναψαν τα φώτα της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης στα τέλη Νοεμβρίου – μια διαδικασία που συνεχίζεται και εμπλουτίζεται μέρα με τη μέρα. Καθώς ο ήλιος δύει πίσω από τα βουνά, στο λιμάνι δεσπόζει ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με εκατοντάδες μικρά λαμπάκια και κόκκινα μοτίβα που σχηματίζουν φιόγκους. Στην κορυφή του, ένα αστέρι φωτίζει διακριτικά την πόλη, σαν να υπόσχεται πως κάθε νύχτα μέχρι την Πρωτοχρονιά θα είναι λίγο πιο ζεστή, λίγο πιο μαγική.

