Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κατάστημα ηλεκτρικών - Μυστήριο πως έγινε το ατύχημα

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στο Ναύπλιο. Ένα αυτοκίνητο -άγνωστο πώς- έπεσε πάνω στη βιτρίνα καταστήματος ηλεκτρικών με αποτέλεσμα να βρεθεί ολόκληρο μέσα στον χώρο του καταστήματος.

Απορία προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς μπροστά από το κατάστημα υπάρχει ψηλό πεζοδρόμιο, το οποίο όμως το αυτοκίνητο το «σκαρφάλωσε» πριν σπάσει τη γυάλινη είσοδο και καταλήξει ολόκληρο μέσα στο κατάστημα, παρασύροντας μέρος του εμπορεύματος.

Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα του συμβάντος, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσουν εργαζόμενοι ή πελάτες.

Παρ’ όλα αυτά, οι υλικές ζημιές στο εσωτερικό της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Στο σημείο έφτασε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.