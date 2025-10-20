Η ομίχλη «κατάπιε» το Παλαμήδι - Απόκοσμο σκηνικό στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται από το περασμένο σαββατοκύριακο η Δυτική Ελλάδα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να φτάνουν μέχρι και την ανατολική Πελοπόννησο. Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιούργησαν το κάστρο του Παλαμηδιού που δεσπόζει πάνω από το Ναύπλιο με την ιδιαίτερα χαμηλή νέφωση.

τα βαριά σύννεφα δίνουν την εντύπωση ότι έχουν «καταπιεί« τους βενετσιάνικους προμαχώνες.

Η πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους -και η πιο όμορφη κατά πολλούς- ελληνική πόλη μακριά από τα χρώματα του καλοκαιριού δείχνει διαφορετική στους τόνους του γκρι και της κακοκαιρίας. Οι κάτοικοι βιαστικά με τις ομπρέλλες ανοιχτές προσπαθούν να διασχίσουν τις αποστάσεις που τους χωρίζουν από το σπίτι τους για να προφυλαχθούν από τη βροχή και το κρύο.

Οι δρόμοι άδειοι με τον αδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια να παρατηρεί τους περαστικούς. Οι μόνοι που φαίνεται να απολαμβάνουν τη βροχή και την άδεια πόλη οι τουρίστες που έδωσαν ένα διαφορετικό χρώμα στους μουντούς δρόμους με τα πολύχρωμα αδιάβροχά τους.