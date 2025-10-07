Ατμοσφαιρικό Ναύπλιο: Όταν οι σταγόνες της βροχής ζωγραφίζουν την ιστορία

Το Ναύπλιο φόρεσε τα «γκρίζα» του, καθώς η βροχή έβαψε με μοναδικές αποχρώσεις τα πλακόστρωτα και τα νεοκλασικά της παλιάς πόλης. Παρά τον μουντό καιρό, οι δρόμοι γέμισαν ζωή, με τουρίστες και κατοίκους να περπατούν με ομπρέλες στα χέρια, απολαμβάνοντας τη ρομαντική ατμόσφαιρα.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε με μαεστρία τη βροχερή πρωινή όψη της πόλης, από την Πλατεία Συντάγματος μέχρι τον Μεγάλο Δρόμο. Οι λουσμένες από το νερό προσόψεις, οι αντανακλάσεις στα πλακάκια και τις πολύχρωμες βουκαμβίλιες δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει βγει από καρτ ποστάλ.

Διαβάστε περισσότερα για την ιστορική πόλη που διατηρεί τη φινέτσα και τη ρομαντική της ψυχή, προσελκύοντας επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία περιήγησης στα σοκάκια της, ακόμη και στη βροχή