Φέτος το Φθινόπωρο μυρίζει παλιά Ελλάδα: Η νοσταλγία του «κανονικού» καιρού και η κριτική στο αιώνιο καλοκαίρι

Υπάρχει μια αίσθηση, διάχυτη σε καφέ, πλατείες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι φέτος κάτι άλλαξε. Το φθινόπωρο 2025 δεν είναι ένα ακόμη «παράρτημα» του καλοκαιριού.

Η ψύχρα το βράδυ είναι πλέον τόσο έντονη που σε αναγκάζει να βγάλεις το φούτερ, ενώ τα πρωτοβρόχια έρχονται με έναν ρυθμό που θυμίζει εποχές προ κλιματικής αλλαγής.

Αποφασίσαμε να ακούσουμε τον παλμό του κόσμου. Αυτή η αλλαγή στο κλίμα δεν αποτυπώνεται μόνο στα μετεωρολογικά διαγράμματα, αλλά κυρίως στην καθημερινότητα και τη διάθεση των πολιτών.

