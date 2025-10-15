Μία πρόταση για το Ξενία που ρημάζει στο Ναύπλιο

Την πλήρη εγκατάλειψη του ιστορικού Ξενία Ναυπλίου στην Ακροναυπλία διαπίστωσαν ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης και ο περιφερειακός σύμβουλος Αργολίδας Παναγιώτης Μερμίγκης, κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στο εμβληματικό αυτό κτίριο.

Το Ξενία Ναυπλίου, ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του ελληνικού μοντερνισμού, παραμένει ανενεργό και εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι αποτελεί δημόσια περιουσία μεγάλης αξίας και τουριστικό τοπόσημο για την πόλη του Ναυπλίου.

