Erasmus Days στο Ναύπλιο παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Εσπερινό Λύκειο Ναυπλίου η εκδήλωση “Erasmus Days”, που είχε ως στόχο την παρουσίαση των προγραμμάτων Erasmus+ στα οποία συμμετέχουν σχολεία της Αργολίδας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Erasmus Days 2025, που προβάλλει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.



Διαβάστε περισσότερα για την μεγάλη συμμετοχή σχολείων και το ενθουσιώδες ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, που επιβεβαίωσαν τη δυναμική του Erasmus+ ως πρόγραμμα που εμπνέει τη συνεργασία, τη μάθηση χωρίς σύνορα και τη δια βίου εκπαίδευση.