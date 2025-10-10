Ελλάδα Local News Αργολίδα Πρόστιμα Σούπερ Μάρκετ

Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ στο Κρανίδι

Παραβάσεις τιμών και ελλιπείς πινακίδες εντόπισε ο έλεγχος.

INTIME
INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε υποκατάστημα Σούπερ Μάρκετ στο Κρανίδι, ύστερα από έλεγχο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Η παράβαση διαπιστώθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην αγορά.

Διαβάστε περισσότερα για τις παραβάσεις τιμών και τις ελλιπείς πινακίδες που εντόπισε ο έλεγχος στο σούπερ μάρκετ.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Local News Αργολίδα Πρόστιμα Σούπερ Μάρκετ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader