Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ στο Κρανίδι

Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε υποκατάστημα Σούπερ Μάρκετ στο Κρανίδι, ύστερα από έλεγχο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Η παράβαση διαπιστώθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην αγορά.

Διαβάστε περισσότερα για τις παραβάσεις τιμών και τις ελλιπείς πινακίδες που εντόπισε ο έλεγχος στο σούπερ μάρκετ.