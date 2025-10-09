Ακρίβεια: Με δύο τιμές τα προϊόντα στα ράφια - Τι αλλάζει σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές

Το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς φέρνει ριζικές αλλαγές στην αγορά και στις τιμές των προϊόντων. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, οι δήμοι θα μπορούν να δημιουργούν λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς - «ώστε το χωράφι να έρχεται απευθείας στο ράφι».

Το πιο εντυπωσιακό όμως μέτρο αφορά την αναγραφή της αρχικής τιμής παραγωγής: «Κάτω από την τιμή πώλησης θα φαίνεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής. Έτσι ο πολίτης θα ξέρει τι πληρώνει και γιατί», τόνισε ο υπουργός.

Στόχος; Να μπει φρένο στις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και να αποκατασταθεί η διαφάνεια στις τιμές. «Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν, να συγκρίνουν και να αποφασίζουν», σημείωσε με έμφαση ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός κάλεσε όλα τα κόμματα να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά τα μέτρα είναι υπέρ των πολιτών, όχι της πολιτικής ιδιοτέλειας».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα θα συνεχιστούν κανονικά, υπογραμμίζοντας ότι «οι πράξεις φέρνουν αποτέλεσμα».

Για τέσσερις συνεχόμενους μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και σήμερα η Ελλάδα έχει τον δεύτερο χαμηλότερο στην Ε.Ε.», δήλωσε χαρακτηριστικά.