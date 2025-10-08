Ποιος μέσος καταναλωτής δεν έχει προτιμήσει την προσφορά από το ράφι ενός σούπερ μάρκετ; -20, -30, -50% έκπτωση, προσφορές «1+1» και πάει λέγοντας. Είναι όμως τελικά αυτή η υπόθεση ή μήπως η λεπτομέρεια που κανείς δεν προσέχει -αφού θα πρέπει να βγάλει το κομπιουτεράκι και να αρχίσει τις προσθαφαιρέσεις- είναι αυτή που κρύβει την αλήθεια;

Οι παραπλανητικές προσφορές είναι ένα φαινόμενο όχι και τόσο σπάνιο, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης επιβάλλει πρόστιμα σε επιχειρήσεις. Πρακτικές που δίνουν την εντύπωση μιας «ευκαιρίας», ενώ στην πραγματικότητα ο καταναλωτής μπορεί να μην ωφελεί, αλλά αντιθέτως να ζημιώνει το πορτοφόλι του, τονίζει στο Flash.gr ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος Δομή της ΓΣΕΕ και μας απαριθμεί μια σειρά από αποκαλυπτικά παραδείγματα παραπλανητικών προσφορών που εντόπισε η Ένωση τις τελευταίες ημέρες…

« Ενδεικτικά να σας αναφέρω:

Περίπτωση που έχουμε καταγράψει είναι μια σοκολάτα των 100 γραμμαρίων. Η μονή συσκευασία έχει 2.48 ευρώ, η οικονομική συσκευασία των δύο, έχει 5.48. Δηλαδή, αν πάρουμε δύο μονές θα πληρώσουμε 4.96 σε αντίθεση με το αν πάρουμε την οικονομική συσκευασία των 5.48 που θα πληρώσουμε 52 λεπτά ακριβότερα!

Άλλη περίπτωση… Γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτας των 38 γραμμαρίων η μονή συσκευασία, 0.48 λεπτά όταν οι τέσσερις στην οικογενειακή συσκευασία πάντα των 38 γραμμαρίων, κοστίζουν 2.02 ευρώ. Όμως βλέπουμε ότι αν πάρουμε τέσσερις μονές συσκευασίες που έχουνε 48 λεπτά η μία, θα πληρώσουμε 1.92. Δηλαδή η οικονομική οικογενειακή συσκευασία πωλείται προς 10 λεπτά ακριβότερα!

Επίσης άλλο προϊόν σοκολάτας. Η μονή συσκευασία έχει 0.62, ενώ η συσκευασία των τριών 1.91. Υπολογίστε ότι αν πάρει κανείς τρεις μονές συσκευασίες θα πληρώσει 1.86, ενώ αν πάρει την οικονομική συσκευασία θα πληρώσει 1.91. Πάλι ακριβότερα κατά 5 λεπτά αυτή τη φορά.»

«Η εξωτερική φωτογραφία της συσκευασίας, φταίει που ένα προϊόν πωλείται πιο ακριβά από ένα ολόιδιο διπλανό του, στο ράφι!»

Κι αν αυτά τα παραδείγματα «χτυπούν καμπανάκι» στους καταναλωτές, η παρακάτω περίπτωση με μια τριπλή συσκευασία επιδόρπιου γιαουρτιού, που μας εξιστορεί ο κύριος Ραυτόπουλος, είναι αν μην τι άλλο… αναπάντεχη! Η φωτογραφία στη συσκευασία, όπως θα διαβάσετε παρακάτω, είναι ο λόγος που ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει για το ίδιο προϊόν, 24 λεπτά πιο ακριβά…

«Επιδόρπιο γιαουρτιού (3 τεμάχια μαζί) το οποίο μας έκανε εντύπωση…Τα ίδια γραμμάρια, το ίδιο προϊόν, η ίδια γεύση, στο ίδιο ψυγείο και λέμε δεν μπορεί, κάτι δεν βλέπουμε καλά, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Το ένα να έχει 2.98 και το άλλο να έχει 3.22. Δηλαδή 24 λεπτά ακριβότερο. Γιατί; Επειδή λοιπόν μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αρχίσαμε να ρωτάμε από εδώ, να ρωτάμε από εκεί, κανείς δεν μπορούσε να μας εξηγήσει. Τελικά ήρθε κάποιος και μας εξήγησε και μάθαμε κι εμείς. Γιατί το ένα από το άλλο έχει διαφορετική εξωτερική φωτογραφία! Γι αυτό το λόγο η μία συσκευασία είναι ακριβότερη από την άλλη. Η μία έχει 2.98 και η άλλη 3.22. Αυτό είναι το εξωφρενικό.»

Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για πολλές ανάλογες παραπλανητικές προσφορές, συμπληρώνει ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος και μας δίνει δύο ακόμη χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Μακαρόνια η μονή συσκευασία των 500 γραμμαρίων, νούμερο 10 πωλείται προς 0.79 ευρώ. Η οικονομική συσκευασία των τεσσάρων πακέτων, πάντα των 500 γραμμάριων πωλείται προς 3.65. Ένας απλός πολλαπλασιασμός αρκεί για να αποκαλύψει την παραπλάνηση. Για τέσσερις μονές συσκευασίες των 79 λεπτών θα πληρώσουμε 3.16 ευρώ. Εάν όμως πάρουμε την οικονομική συσκευασία με τον ίδιο αριθμό τεμαχίων, θα πληρώσουμε 3.65, δηλαδή 49 λεπτά ακριβότερα, μας λέει.

Ακόμα ένα προϊόν, ακολουθεί την ίδια πρακτική. Γάλα εβαπορέ των 410 γραμμαρίων: Η μονή συσκευασία έχει 1.19, η συσκευασία των 6 τεμαχίων κοστίζει 8.22 ευρώ. Ας κάνουμε λοιπόν κι εδώ έναν απλό πολλαπλασιασμό. Αν πάρουμε 6 μονές συσκευασίες θα πληρώσουμε 7.14, ενώ αν πάρουμε το πακέτο των 6 θα πληρώσουμε 8.22. Δηλαδή 1 ευρώ και 8 λεπτά ακριβότερα, συμπληρώνει.

4+1 τρόποι που σε κάνουν να πιστεύεις ότι αγοράζεις φθηνότερα

Κι ενώ ο παρονομαστής είναι πάντα ο ίδιος, δηλαδή «παραπλανητικές προσφορές», ο αριθμητής πολλές φορές διαφέρει, με σκοπό φυσικά να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Η αυτοψία στην αγορά κι οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, έχουν δείξει πως υπάρχουν κάμποσοι τρόποι, οι οποίοι μπορούν να παγιδέψουν τους καταναλωτές. Κάποιοι από αυτούς είναι και οι ακόλουθοι:

Αύξηση τιμής λίγο πριν την «έκπτωση» (με την τιμή να ανεβαίνει λίγες ημέρες πριν την προσφορά)

Παραπλανητικές «Συσκευασίες Προσφοράς»

Παράδειγμα:

Κανονική συσκευασία 500γρ = 3,00€

Προσφορά: «Οικονομική συσκευασία 2x250γρ = 3,50€»

Φαίνεται σαν προσφορά, αλλά πληρώνεις περισσότερο για το ίδιο βάρος.

«Δώρο ένα ίδιο δεύτερο προϊόν, αλλά η τιμή έχει ήδη αυξηθεί

Παράδειγμα:

«Αγοράστε 1 σαμπουάν και πάρτε άλλο 1 δώρο — μόνο με 7,99€!»

Αλλά η τιμή του σαμπουάν χωρίς προσφορά είναι 3,90€. Δηλαδή απλώς χρεώνεσαι και τα δύο.

Λάθος στην μονάδα τιμής (€/κιλό, €/λίτρο κλπ)

Παράδειγμα:

Μικρή συσκευασία 200γρ = 1,80€ → 9€/κιλό

Μεγάλη συσκευασία 500γρ = 5,00€ → 10€/κιλό

Τελικά η μεγάλη «προσφορά» κοστίζει περισσότερο ανά κιλό!

«Προσφορά για λίγες ημέρες», που ωστόσο κρατά εβδομάδες ή και μήνες

Παράδειγμα:

Γράφει η ταμπέλα:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ έως την Κυριακή!»

Αλλά η προσφορά κρατάει σε βάθος χρόνου. Σκοπός όμως είναι να δημιουργείται η ψευδαίσθηση του «επείγοντος».

«Μπαλάκι» οι ευθύνες για την παραπλάνηση των καταναλωτών

Το πρόβλημα θα λυθεί μόνον εάν ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα κι όχι μόνον ο τελικός προορισμός ενός προϊόντος, δηλώνει στο Flash.gr, ο κύριος Ραυτόπουλος. Πρέπει να ελεγχθεί το προϊόν που φεύγει από το χωράφι. Να ελεγχθεί σε ποια τιμή φεύγει και σε ποια τιμή φτάνει στο ράφι. Να ελεγχθεί το προϊόν που φεύγει από τη βιομηχανία. Σε ποια τιμή φεύγει και σε ποια τιμή φτάνει στο ράφι. Γιατί ίσως τότε, θα σταματήσουν οι ευθύνες -τονίζει- να πηγαινοέρχονται σαν μπαλάκι…

«Με μια κουβέντα πρέπει να ελεγχθεί, όλη εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί ξέρετε, ποντάρουν στο ότι ο καταναλωτής θα πάει να ψωνίσει τρέχοντας. Γιατί δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με το τι θα πάρει, να έχει κομπιουτεράκι, να κάνει λογαριασμούς, να κάνει πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, για να δει τι είναι αυτό το 5.70 που λέει το ταμπελάκι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Μάλιστα όταν ρώτησα κάποιους, γιατί ρε παιδιά οι μονές συσκευασίες είναι φθηνότερες από τις οικογενειακές; Η απάντηση η οποία μου έδωσαν οι υπεύθυνοι που θεωρώ ότι ήταν αληθινή απάντηση, είναι ότι ξέρετε κάτι; Δεν ευθυνόμαστε εμείς. Η (εκάστοτε) βιομηχανία μας στέλνει εμάς τα προϊόντα και μας βάζει τις προσφορές. Ότι δηλαδή αυτό το προϊόν, τη μονή συσκευασία σας το έχω σε προσφορά, ενώ την οικογενειακή συσκευασία δεν την έχω σε προσφορά».

EUROKINISSI

Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που επιβάλλονται πρόστιμα, μας λέει ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα προστατευθεί ο καταναλωτής αφού δεν είναι επίσης σίγουρο ότι αυτά τα ποσά εισπράττονται…

«Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι για τα πρόστιμα τα οποία έχουν μπει εδώ και δύο-τρία χρόνια, που είναι περίπου στα 5,5 εκατομμύρια, οι υποθέσεις μετά τις ενστάσεις από τις πολυεθνικές ή από τα σούπερ μάρκετ, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εφετείο, στο διοικητικό εφετείο κι η ημερομηνία εκδίκασης είναι “Aπροσδιοριστή”.

Εγώ ρώτησα το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποια είναι τα πρόστιμα τα οποία έχετε εισπράξει μετά τα πρόστιμα τα οποία έχετε επιβάλλει και μου λέει ότι εμάς η δουλειά μας είναι να επιβάλλουμε το πρόστιμα. Από εκεί και μετά θα πάτε να ρωτήσετε την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, την εφορία. Όχι εμάς. Εμάς η δουλειά μας σταματάει στην επιβολή του προστίμου. Ποια είναι η διαδικασία από εκεί και πέρα δεν την γνωρίζουμε. Δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτό».