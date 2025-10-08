Σούπερ μάρκετ 2004 και σούπερ μάρκετ σήμερα: Το βίντεο που κάνει χαμό στο διαδίκτυο

Ο δημιουργός περιεχομένου Senen García από την Ισπανία δημοσίευσε ένα βίντεο όπου παρουσιάζει μια απόδειξη σούπερ μάρκετ του 2004 και τη συγκρίνει με μια ίδια αγορά το 2025. Το αποτέλεσμα, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αίσθηση στα social media, καθώς αποδεικνύει ότι η ακρίβεια είναι εδώ και σαρώνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Στο βίντεο, ο García εξηγεί ότι η αρχική απόδειξη του 2004 ανερχόταν σε 51,78 ευρώ, ενώ το 2025, αγοράζοντας τα ακριβώς ίδια προϊόντα από το ίδιο κατάστημα, πλήρωσε 90,15 ευρώ — και μάλιστα χωρίς να βρει όλα τα είδη της λίστας. Όπως σημειώνει, αν τα προϊόντα ήταν διαθέσιμα, το τελικό ποσό θα έφτανε τα 95 με 97 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο κόστος μέσα σε 21 χρόνια.



Το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια από χρήστες που βιώνουν ακριβώς την ίδια πραγματικότητα στις χώρες τους.

Οι τιμές που συνεχίζουν να «καίνε»

Επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ ), η οποία εντόπισε περιορισμένη αύξηση τιμών σε κρίσιμα προϊόντα το δωδεκάμηνο. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024 καταγράφηκαν μεν σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη λιανεμπορίου, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και αντίστοιχα ορισμένες κατηγορίες όπως τα φρέσκα κρέατα, τα μπισκότα και οι σοκολάτες εκτινάχθηκαν.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα κρέατα: +10,18%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,88%

Είδη πρωινού & ροφήματα: +6,06%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,26%

Κατεψυγμένα: +3,82%

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται τιμές 168,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2023. Σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024 οι τιμές είναι σχετικά κοντά, όμως τους προηγούμενες μήνες οι τιμές έφτασαν ακόμα και στις 10,710 δολάρια ανά τόνο, παράλληλα οι τιμές δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.