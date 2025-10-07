Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής: Μικρές μειώσεις, μεγάλες προσδοκίες – και ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση

Από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ η Πρωτοβουλία Εθελοντικής Μείωσης Τιμών, έπειτα από ένα μπαράζ συναντήσεων και τηλεφωνημάτων που προηγήθηκε μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των βιομηχανιών.



Η διαδικασία μόνο ομαλή δεν ήταν. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος φέρεται να είχε έντονες διαφωνίες με εκπροσώπους μεγάλων αλυσίδων, ζητώντας τους να προχωρήσουν άμεσα στη συγκέντρωση των προϊόντων και την αποστολή των λιστών στο υπουργείο. Από την άλλη πλευρά, οι λιανέμποροι κάνουν λόγο για πίεση και απειλές προστίμων, την ώρα που η βιομηχανία «κοιτάζει αλλού», επιλέγοντας να εντάξει στις λίστες προϊόντα χαμηλής ζήτησης.



Την ίδια στιγμή, η Σκλαβενίτης στον απόηχο του προστίμου μαμούθ προχώρησε σε μια επιθετική επικοινωνιακή πολιτική διαθέτοντας φυλλάδια στα ταμεία των καταστημάτων της προς τους πελάτες, στα οποία τονίζεται ότι το πρόστιμο «δεν αφορά ούτε σε αισχροκέρδεια, ούτε σε υψηλές ή λανθασμένες τιμές» και τονίζεται πως η εταιρεία «δίνει καθημερινά αγώνα για να είναι η φθηνότερη αλυσίδα»

Εκπτώσεις 3% – Πιο πολύ επικοινωνία, παρά ανακούφιση

Σχεδόν ανεπαίσθητες χαρακτηρίζουν παράγοντες της αγοράς τις μειώσεις τιμών στα καταναλωτικά αγαθά, στο πλαίσιο της εθελοντικής πρωτοβουλίας του υπουργείου. Οι πρώτες λίστες προϊόντων έχουν ήδη σταλεί στα σούπερ μάρκετ από τις βιομηχανίες και το ποσοστό των εκπτώσεων κινείται γύρω στο 3%.



Πρακτικά, πρόκειται για μειώσεις λίγων λεπτών, σε προϊόντα που ούτως ή άλλως δεν είναι πρώτης γραμμής. Όπως λένε στελέχη του κλάδου, η κίνηση αυτή «δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα για τον καταναλωτή» και μοιάζει περισσότερο με επικοινωνιακή κίνηση βιτρίνας.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Life Πορτοκάλι μήλο 1 λίτρο: από 2,65 → 2,57 ευρώ

Milcafe 250 ml: από 1,47 → 1,43 ευρώ

Δέλτα βιολογικό γάλα 1 λίτρο: από 2,39 → 2,32 ευρώ

Γιαούρτι «Του Τόπου Μας» 3x200 γρ.: από 3,36 → 3,26 ευρώ

Μαργαρίνη Flora 250 γρ.: από 2,33 → 2,26 ευρώ

Οι μειώσεις αυτές, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν αλλάζουν σε τίποτα την καθημερινότητα των νοικοκυριών, που βλέπουν το καλάθι τους να ακριβαίνει μήνα με τον μήνα.

Η στάση των σούπερ μάρκετ

Παρά το πράσινο φως για την έναρξη της Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, ο «άγνωστος Χ» παραμένει η στάση των μεγάλων αλυσίδων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετά σούπερ μάρκετ σκοπεύουν να συμμετάσχουν τυπικά, επιλέγοντας προϊόντα χαμηλής ζήτησης, ώστε να αποφύγουν συγκρούσεις με τις προμηθεύτριες εταιρείες.

Άλλες αλυσίδες, όπως ο Σκλαβενίτης, επιχειρούν να «πάρουν πάνω τους» την πρωτοβουλία με δικές τους καμπάνιες τιμών – σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το αφήγημα και να δείξουν ότι δεν χρειάζονται κυβερνητική καθοδήγηση για να στηρίξουν τον καταναλωτή.

Ο καταναλωτής πληρώνει το μάρμαρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, η μέση αξία του καλαθιού αγορών έχει αυξηθεί θεαματικά από το 2021.

Το καλάθι με επώνυμα προϊόντα κοστίζει σήμερα 210,89 ευρώ, από 181,97 ευρώ το 2021 – αύξηση 15,9%.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ανέβηκαν από 121,83 ευρώ στα 145,65 ευρώ, δηλαδή +19,6%.

Ακόμη και μετά τη μικρή σταθεροποίηση του πληθωρισμού, η ουσία δεν αλλάζει: η ακρίβεια τρώει το εισόδημα και οι «εθελοντικές μειώσεις» δύσκολα θα φέρουν ανακούφιση.

Εν κατακλείδι

Η Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής ξεκινά επισήμως στις 10 Οκτωβρίου, αλλά για τους περισσότερους καταναλωτές μοιάζει με πείραμα δημοσίων σχέσεων παρά με ουσιαστική πολιτική κατά της ακρίβειας.



Όταν το καλάθι έχει αυξηθεί πάνω από 15% σε τέσσερα χρόνια, ένα -3% μοιάζει περισσότερο με… αστείο του ταμείου.