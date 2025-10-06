«Πρεμιέρα» για το ελληνικό ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ το κιλό το πρώτο λάδι της σεζόν

Στα 7,85 ευρώ το κιλό «έκλεισε» η πρώτη παρτίδα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου της ελαιοκομικής χρονιάς 2025–26 από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της νέας περιόδου.



Η πρώτη δημοπρασία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με δύο βυτία – περίπου 22 τόνους εσοδείας 2025–26 – να αλλάζουν χέρια. Η τιμή εκκίνησης ήταν στα 7,3 ευρώ/κιλό και η τελική συμφωνία «έκλεισε» στα 7,85 ευρώ/κιλό, με αγοραστή ελληνική μεταποιητική εταιρεία.



Ο Συνεταιρισμός των Αγίων Αποστόλων, γνωστός για το ότι κάθε χρόνο μπαίνει πρώτος στη συγκομιδή αλλά και στις εμπορικές κινήσεις, δείχνει ξανά τον δρόμο για την πορεία της αγοράς.



«Στόχος μας είναι να διατηρηθεί μια τιμή που θα επιτρέπει στον παραγωγό να καλύπτει το κόστος του. Με πάνω από 7 ευρώ το κιλό αξίζει να καλλιεργείς κάτω από αυτό, τα πράγματα δυσκολεύουν», τονίζει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Παναγιώτης Μπασκάκης.

Από τα 10,2 στα 7,85 ευρώ – οι πρώτες συγκρίσεις

Πέρυσι, τέτοια εποχή, η πρώτη πώληση του Συνεταιρισμού είχε γίνει προς ιταλική εταιρεία στα 10,2 ευρώ/κιλό, για ποσότητα 51 τόνων. Τη σεζόν 2023–24, η πρώτη συμφωνία είχε «κλείσει» στα 9,25 ευρώ/κιλό. Φέτος, η αγορά δείχνει σημάδια διόρθωσης, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη η τελική κατεύθυνση των τιμών.

Εν αναμονή της νέας σεζόν

Παρότι το πρώτο συμβόλαιο της χρονιάς δίνει πάντα έναν πρώτο «τόνο», η πορεία της φετινής ελαιοκομικής περιόδου παραμένει αβέβαιη. Οι παραγωγοί εμφανίζονται συγκρατημένοι, καθώς έντονες προσβολές δάκου έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία για την ποιότητα του ελαιόκαρπου.



Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει όταν μπουν στο παιχνίδι και οι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, με κυρίαρχη ποικιλία την Κορωνέικη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελληνική παραγωγή μεταξύ 250.000 και 270.000 τόνων.

Τι συμβαίνει στις άλλες χώρες

Στην Ισπανία, η παραγωγή υπολογίζεται γύρω στους 1,3 – 1,4 εκατομμύρια τόνους, ενώ στην Ιταλία εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τους 300.000 τόνους.



Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας(IOC), η διεθνής ζήτηση παραμένει ισχυρή – ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ – ωστόσο οι τιμές παραγωγού δέχονται πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία, την ώρα που στην Ιταλία δείχνουν αντοχή.



Ειδικότερα, στην Ισπανία (Jaén) το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκε στα 386,7 ευρώ/100 κιλά (18–24 Αυγούστου 2025), καταγράφοντας πτώση 46% σε σχέση με πέρυσι.

Στην Ελλάδα (Χανιά), οι τιμές υποχώρησαν στα 380 ευρώ/100 κιλά τον Ιούλιο (–41%), ενώ στην Ιταλία (Bari) σκαρφάλωσαν στα 970 ευρώ/100 κιλά, σημειώνοντας άνοδο 19%.